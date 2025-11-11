Новичок НБА установил исторический рекорд в лиге за 10 матчей в карьере

Лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Кон Нуппель стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как информирует пресс-служба НБА, 20-летний спортсмен стал первым игроком в истории лиги, кто в стартовых 10 матчах своей карьеры набрал более 150 очков и реализовал более 30 трёхочковых бросков.

Нуппель был выбран «Хорнетс» на драфте НБА 2025 года под четвёртым номером. В настоящий момент «Шарлотт» занимает 12-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции. На счету команды три победы при семи поражениях.

