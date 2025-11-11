Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок НБА установил исторический рекорд в лиге за 10 матчей в карьере

Новичок НБА установил исторический рекорд в лиге за 10 матчей в карьере
Комментарии

Лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Кон Нуппель стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как информирует пресс-служба НБА, 20-летний спортсмен стал первым игроком в истории лиги, кто в стартовых 10 матчах своей карьеры набрал более 150 очков и реализовал более 30 трёхочковых бросков.

Нуппель был выбран «Хорнетс» на драфте НБА 2025 года под четвёртым номером. В настоящий момент «Шарлотт» занимает 12-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции. На счету команды три победы при семи поражениях.

Материалы по теме
Результаты игрового дня НБА 11 ноября

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android