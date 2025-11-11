Неймар показал знаменитое фото с Коби Брайантом после поражения своей команды

Бразильский форвард «Сантоса» Неймар разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал культовую фотографию легенды НБА Коби Брайанта. На снимке Коби стоит неподвижно, пока Мэтт Барнс делает финт мячом прямо перед его лицом.

Ранее Неймар подвергся критике после поражения «Сантоса» от «Фламенго» (2:3). Публикация появилась на следующий день после того, как Неймар вступил в перепалку с главным тренером своей команды и в раздражении покинул поле, узнав о замене на 85-й минуте.

Многие фанаты восприняли пост Неймара как символический ответ — намёк на менталитет Коби Брайанта, философию стойкости и уверенности, которой Неймар всегда восхищался. После гибели легенды НБА в 2020 году футболист не раз отдавал дань уважения Коби.

