Баскетбол Новости

Неймар показал знаменитое фото с Коби Брайантом после поражения своей команды

Неймар показал знаменитое фото с Коби Брайантом после поражения своей команды
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский форвард «Сантоса» Неймар разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал культовую фотографию легенды НБА Коби Брайанта. На снимке Коби стоит неподвижно, пока Мэтт Барнс делает финт мячом прямо перед его лицом.

Бразилия — Серия А . 33-й тур
10 ноября 2025, понедельник. 00:30 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Окончен
3 : 2
Сантос
Сантус
1:0 Лео – 37'     2:0 Карраскаль – 51'     3:0 Энрике – 81'     3:1 Bontempo – 89'     3:2 Диаз – 90+1'    

Ранее Неймар подвергся критике после поражения «Сантоса» от «Фламенго» (2:3). Публикация появилась на следующий день после того, как Неймар вступил в перепалку с главным тренером своей команды и в раздражении покинул поле, узнав о замене на 85-й минуте.

Многие фанаты восприняли пост Неймара как символический ответ — намёк на менталитет Коби Брайанта, философию стойкости и уверенности, которой Неймар всегда восхищался. После гибели легенды НБА в 2020 году футболист не раз отдавал дань уважения Коби.

Комментарии
