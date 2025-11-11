Неймар показал знаменитое фото с Коби Брайантом после поражения своей команды
Бразильский форвард «Сантоса» Неймар разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал культовую фотографию легенды НБА Коби Брайанта. На снимке Коби стоит неподвижно, пока Мэтт Барнс делает финт мячом прямо перед его лицом.
Бразилия — Серия А . 33-й тур
10 ноября 2025, понедельник. 00:30 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Окончен
3 : 2
Сантос
Сантус
1:0 Лео – 37' 2:0 Карраскаль – 51' 3:0 Энрике – 81' 3:1 Bontempo – 89' 3:2 Диаз – 90+1'
Ранее Неймар подвергся критике после поражения «Сантоса» от «Фламенго» (2:3). Публикация появилась на следующий день после того, как Неймар вступил в перепалку с главным тренером своей команды и в раздражении покинул поле, узнав о замене на 85-й минуте.
Многие фанаты восприняли пост Неймара как символический ответ — намёк на менталитет Коби Брайанта, философию стойкости и уверенности, которой Неймар всегда восхищался. После гибели легенды НБА в 2020 году футболист не раз отдавал дань уважения Коби.
