Братья Моррисы рассказали, чем закончится возможный бой с братьями Йокичами

Бывшие игроки НБА Маркус и Маркифф Моррисы ответили относительно исхода потенциального противостояния с братьями Йокичами – Неманей и Страхиней.

О возможной схватке с Йокичами у Маркуса и Маркиффа поинтересовались во время стрима на их шоу Morris Code Show. Несмотря на внушительные габариты Йокичей, Моррисы уверенно заявили, что проблем не возникнет, описав исход одним словом: «сокрушительная победа» (landslide).

«Мой рост – 206 см, а вес – 127 кг. Эти широкогрудые ребята даже не двигаются. Я ударю обоих в грудь… легко справлюсь с ними. Даже не вопрос… это будет сокрушительная победа», – сказал один из близнецов.

Напомним, в 2021 году Маркифф и центровой «Наггетс» Никола устроили напряжённую стычку на паркете, что стало началом многолетней вражды между Моррисами и братьями Йокичами. Сейчас Неманья строит карьеру в ММА, а Страхинья прославился своим внушительным внешним видом.

