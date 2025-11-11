Видео: Егору Дёмину подарили коллекционную фигурку со знаменитым рэпером

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин получил коллекционную фигурку со знаменитым рэпером Кристофером Уоллесом, который был известен как The Notorious B.I.G. Видео поделилась пресс-служба команды.

Баскетболисту Егору Дёмину подарили коллекционную фигурку со знаменитым рэпером:

Напомним, Дёмин к настоящему моменту принял участие в девяти матчах, в которых в среднем набирал 6,1 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 3,1 передачи.

«Брулин» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции, имея в активе одну победу при девяти поражениях.