Владислав Емченко высказался о трёх подряд поражениях «Зенита»

Разыгрывающий «Зенита» Владислав Емченко поделился мнением о серии из трёх поражений подряд. Команда проиграла два матча в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ («Енисею» и «Локомотиву-Кубань») и уступила во встрече с УНИКСом в рамках внутрисезонного турнира Единой лиги.

«Давит ли это на вас психологически? Конечно, любой спортсмен, баскетболист, хочет всегда выигрывать. И я в том числе. Но это спорт, поражения – часть всего этого процесса. Как я всегда говорю, ты либо выигрываешь, либо чему-то учишься. Для нас сейчас продолжается нелёгкий период. Череда травм, психологически трудно, потому что начало сезона получается не таким, каким мы хотели его видеть.

Но в любом случае мы как команда продолжаем верить в то, что мы делаем. Не опускаем руки, не посыпаем голову пеплом. Просим болельщиков, нашу семью, продолжать в нас верить. Ещё в начале сезона говорил, что будут лёгкие моменты, но будут и тяжёлые. Мы всегда должны оставаться одним целым, семьёй. А победы придут. В среду у нас будет отличный шанс, чтобы прервать серию поражений домашней победой», – приводит слова Емченко пресс-служба «Зенита».

Завтра, 12 ноября, «Зенит» проведёт домашний матч в рамках регулярки Единой лиги. Команда сыграет с МБА-МАИ. Встреча начнётся в 19:30 мск.

