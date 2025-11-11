Скидки
Париж Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Гомельский раскрыл ответ именитого игрока НБА эпохи Джордана на предложение перейти в ЦСКА

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу чемпиона НБА 1995 года 10-кратного участника Матча всех звёзд Клайда Дрекслера. «Ощущение, что ему просто не повезло с эпохой Майкла Джордана», — написал болельщик.

«Моё мнение совпадает с вашим. Талантливый и одарённый физически Дрекслер всю свою карьеру оставался в тени великого Джордана. Я общался с ним только один раз, когда команда ветеранов НБА приезжала в нашу страну.

Очень обаятельный и харизматичный человек. Ему было почти 40 лет. Мой папа предложил Дрекслеру контракт с ЦСКА на один сезон. Ответом была шутка, что он может и не доиграть этот сезон до конца», — написал Гомельский.

Отец объяснил дочке, почему Джордан — величайший игрок в истории:

