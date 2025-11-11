«Голодные до побед русские». Владислав Емченко – о предстоящем матче «Зенита»

Разыгрывающий «Зенита» Владислав Емченко высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Игра состоится завтра, 12 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

— Удивляет ли вас своими результатами МБА-МАИ в этом сезоне?

— Совсем не удивляет, ведь не в первый раз они бодро стартуют, дерзко, одерживают победы. Вообще не помню ни одной игры с МБА, которая бы прошла легко. С ними всегда заруба. Эта команда состоит из русских голодных до побед игроков. Есть опытные ветераны, которые буквально грызут паркет. Тренерский штаб знает своё дело, так что в матче с ними надо заслужить победу на паркете. Даже если на бумаге ты сильнее, результат надо добыть в игре, только так», – приводит слова Емченко пресс-служба «Зенита».

