Париж Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Голодные до побед русские». Владислав Емченко – о предстоящем матче «Зенита»

Разыгрывающий «Зенита» Владислав Емченко высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Игра состоится завтра, 12 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
МБА-МАИ
Москва
— Удивляет ли вас своими результатами МБА-МАИ в этом сезоне?
— Совсем не удивляет, ведь не в первый раз они бодро стартуют, дерзко, одерживают победы. Вообще не помню ни одной игры с МБА, которая бы прошла легко. С ними всегда заруба. Эта команда состоит из русских голодных до побед игроков. Есть опытные ветераны, которые буквально грызут паркет. Тренерский штаб знает своё дело, так что в матче с ними надо заслужить победу на паркете. Даже если на бумаге ты сильнее, результат надо добыть в игре, только так», – приводит слова Емченко пресс-служба «Зенита».

