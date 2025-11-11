Кущенко: рады участию российских клубов в международных турнирах

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о значении Winline Basket Cup для российского баскетбола.

«Лига с нетерпением ждёт первого матча в Лакташи. Мы рады, что у российских клубов появилась возможность участвовать в международных турнирах. Это даёт всем участникам — как командам, так и лиге в целом — возможность глубже оценить свой путь развития, обменяться опытом и привлечь новую аудиторию.

Мы хотели бы выразить особую благодарность зарубежным клубам, которые откликнулись на наше приглашение и, несмотря на плотный график участия в чемпионате страны, подошли к Кубку баскетбола с высоким профессионализмом и уважением. Их участие способствует созданию уникальной атмосферы дружбы и спортивного соперничества», — приводит слова Кущенко Meridian Sport.