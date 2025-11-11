Скидки
Американец Би Джей Джонсон вернулся в «Локомотив-Кубань»

Комментарии

Американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон подписал контракт с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Джонсон уже выступал в составе красно-зелёных — Джонсон провёл за краснодарский клуб 23 матча в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/2025.

По ходу сезона-2024/2025 Джонсон получил серьёзную травму, из-за чего был вынужден досрочно завершить выступление за краснодарский клуб.

В составе «Локомотива-Кубань» Джонсон в прошлом сезоне в среднем набирал 12,5 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 1,0 результативной передачи.

«Локомотив-Кубань» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

