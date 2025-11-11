Алексей Швед дебютировал за УНИКС

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС принимает «Самару». 36-летний российский разыгрывающий Алексей Швед вышел в стартовом составе домашней команды.

Примечательно, что эта встреча является дебютной для Шведа, который недавно подписал с клубом контракт сроком на два месяца.

Напомним, в прошлом сезоне Швед защищал цвета санкт-петербургского «Зенита» и вместе с командой дошёл до финала Единой лиги, уступив в решающей серии московскому ЦСКА со счётом 2-4. В декабре 2025 года Алексею исполнится 37 лет. Швед в России также выступал за ЦСКА и «Химки».