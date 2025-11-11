Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Четырёхкратный участник Матча звёзд НБА Майкл Рэй Ричардсон скончался в возрасте 70 лет

Четырёхкратный участник Матча звёзд НБА Майкл Рэй Ричардсон скончался в возрасте 70 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный участник Матча звёзд НБА Майкл Рэй Ричардсон скончался в возрасте 70 лет от рака предстательной железы. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на слова адвоката и друга экс-спортсмена Джона Селбста.

«Баскетбольный мир и все, с кем Майкл соприкасался, потеряли великого спортсмена. Он прожил полную жизнь. Он преодолел самые невероятные препятствия, чтобы добиться того, чего он добился. Он служит примером того, как искупить свою вину и добиться успеха. Я считаю его величайшим игроком НБА, который никогда не был включён в Зал славы. Невероятный игрок, человек и семьянин», — сказал Селбст.

Ричардсон был дисквалифицирован из Национальной баскетбольной ассоциации пожизненно в 1986 году за употребление наркотиков. В 1988 году ему разрешили условно вернуться в лигу, однако Ричардсон дважды провалил тест на кокаин.

Сейчас читают:
А где сейчас Майкл Рэй Ричардсон? Часть 1 А где сейчас Майкл Рэй Ричардсон? Часть 1
А где сейчас Майкл Рэй Ричардсон? Часть 2 А где сейчас Майкл Рэй Ричардсон? Часть 2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android