Четырёхкратный участник Матча звёзд НБА Майкл Рэй Ричардсон скончался в возрасте 70 лет от рака предстательной железы. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на слова адвоката и друга экс-спортсмена Джона Селбста.

«Баскетбольный мир и все, с кем Майкл соприкасался, потеряли великого спортсмена. Он прожил полную жизнь. Он преодолел самые невероятные препятствия, чтобы добиться того, чего он добился. Он служит примером того, как искупить свою вину и добиться успеха. Я считаю его величайшим игроком НБА, который никогда не был включён в Зал славы. Невероятный игрок, человек и семьянин», — сказал Селбст.

Ричардсон был дисквалифицирован из Национальной баскетбольной ассоциации пожизненно в 1986 году за употребление наркотиков. В 1988 году ему разрешили условно вернуться в лигу, однако Ричардсон дважды провалил тест на кокаин.