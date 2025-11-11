Дабл-дабл Шведа помог УНИКСу разгромить «Самару» в Единой лиге

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и «Самара» из одноимённого города. Встреча закончилась крупной победой хозяев паркета со счётом 99:67.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Бингэм, набравший 30 очков и совершивший четыре подбора. 24 очка и пять подборов на свой счёт записал Джален Рейнольдс. Дабл-дабл из 11 очков и 11 передач оформил Алексей Швед.

В составе самарской команды 13 очков, один подбор и три передачи на свой счёт записал Артём Чеваренков. По 10 очков набрали Дмитрий Чебуркин, Евгений Минченко и Никита Михайловский.

УНИКС одержал вторую победу подряд в Единой лиге. «Самара» потерпела 11-е поражение в 11 встречах.