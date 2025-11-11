Скидки
Париж Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

УНИКС — «Самара», результат матча 11 ноября 2025, счет 99:67, Единая лига ВТБ — 2025/2026

Дабл-дабл Шведа помог УНИКСу разгромить «Самару» в Единой лиге


В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и «Самара» из одноимённого города. Встреча закончилась крупной победой хозяев паркета со счётом 99:67.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
99 : 67
Самара
Самарская область
УНИКС: Бингэм - 30, Рейнольдс - 24, Лопатин - 12, Швед - 11, Беленицкий - 6, Абдулбасиров - 6, Илюк - 4, Д. Кулагин - 2, Белоусов - 2, Стуленков - 2, Халилулаев, Захаров
Самара: Чеваренков - 13, Михайловский - 10, Минченко - 10, Чебуркин - 10, Шейко - 9, Чикарев - 8, Косяков - 4, Пивцайкин - 3, Кузнецов, Базоров, Великородный

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Бингэм, набравший 30 очков и совершивший четыре подбора. 24 очка и пять подборов на свой счёт записал Джален Рейнольдс. Дабл-дабл из 11 очков и 11 передач оформил Алексей Швед.

В составе самарской команды 13 очков, один подбор и три передачи на свой счёт записал Артём Чеваренков. По 10 очков набрали Дмитрий Чебуркин, Евгений Минченко и Никита Михайловский.

УНИКС одержал вторую победу подряд в Единой лиге. «Самара» потерпела 11-е поражение в 11 встречах.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026

