Матч-центр Новости
Париж Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

В НБА уволили генерального менеджера, обменявшего Луку Дончича

В НБА уволили генерального менеджера, обменявшего Луку Дончича
Генеральный менеджер команды Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Нико Харрисон был уволен со своего поста. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Нико Харрисон работал на посту генерального менеджера команды с июня 2021 года. Вместе с Харрисоном команда дважды выходила в финал конференций и один раз — в финал Национальной баскетбольной ассоциации.

Напомним, Харрисон подвергался критике после того, как в начале февраля 2025 года инициировал громкий обмен: звёздный разыгрывающий Лука Дончич перешёл из «Далласа» в «Лос-Анджелес Лейкерс», а в обратном направлении отправился бигмен Энтони Дэвис.

