Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дубай — Црвена Звезда, результат матча 11 ноября 2025, счет 102:86, Евролига-2025/2026

«Дубай» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Црвену Звезду»
Комментарии

В Дубае завершился матч 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Дубай» и сербская «Црвена Звезда». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 102:86.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
11 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Окончен
102 : 86
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Дубай: Дангубич, Бэйкон, Аврамович, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Эллис, Кондич, Шанлы, Райт, Петрушев, Каменьяш
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Плавшич, Миленович, Батлер, Давидовац, Калинич, Добрич, Изунду, Мотеюнас, Оджелей, Монеке, дос Сантос

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кенан Каменьяш, набравший 20 очков и совершивший девять подборов. 18 очков и три подбора на свой счёт записал Маккинли Райт. 17 очков и два подбора на счету Алексы Аврамовича.

В составе «Црвены Звезды» 16 очков и четыре подбора на свой счёт записал Эбука Изунду. 15 очков и четыре подбора на свой счёт записал Семи Оджелей.

«Дубай» одержал первую победу в пяти последних встречах. «Црвена Звезда» прервала серию из семи побед.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Евролига запретила «Монако» регистрировать новых игроков за нарушение правил турнира
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android