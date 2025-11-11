«Дубай» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Црвену Звезду»

В Дубае завершился матч 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Дубай» и сербская «Црвена Звезда». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 102:86.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кенан Каменьяш, набравший 20 очков и совершивший девять подборов. 18 очков и три подбора на свой счёт записал Маккинли Райт. 17 очков и два подбора на счету Алексы Аврамовича.

В составе «Црвены Звезды» 16 очков и четыре подбора на свой счёт записал Эбука Изунду. 15 очков и четыре подбора на свой счёт записал Семи Оджелей.

«Дубай» одержал первую победу в пяти последних встречах. «Црвена Звезда» прервала серию из семи побед.