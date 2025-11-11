Перасович сообщил о травмах легионеров и дебюте Шведа за УНИКС после матча с «Самарой»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович после матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с «Самарой» (99:67) прокомментировал выступление своей команды.

«Мы начали матч очень собранно, с высокой концентрацией и полной самоотдачей. Именно первая четверть задала тон всей игре, после чего нам стало значительно легче. Правда, во второй и третьей четвертях мы, на мой взгляд, немного расслабились. Но наш мощный старт стал залогом победы.

Сравнивать сегодняшнюю игру с предстоящим матчем с ЦСКА бессмысленно. Два разных соперника: один на первом месте, другой — аутсайдер.

Отмечу, что Дмитрий Кулагин не тренировался с нами всю прошлую неделю. Также у нас травмированы трое американских легионеров, которые, вероятно, не смогут помочь нам в следующей встрече. Поэтому сегодня было важно ввести Алексея Шведа в игру и помочь остальным ребятам адаптироваться на других позициях.

Мы стараемся пробовать разные варианты. В частности, вынуждены наигрывать схемы с двумя или даже тремя центровыми. Поэтому нецелесообразно сравнивать разные матчи и соперников», — приводит слова Перасовича официальный телеграм-канал УНИКСа.