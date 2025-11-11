Скидки
Париж Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Перасович сообщил о травмах легионеров и дебюте Шведа за УНИКС после матча с «Самарой»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович после матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с «Самарой» (99:67) прокомментировал выступление своей команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
99 : 67
Самара
Самарская область
УНИКС: Бингэм - 30, Рейнольдс - 24, Лопатин - 12, Швед - 11, Беленицкий - 6, Абдулбасиров - 6, Илюк - 4, Д. Кулагин - 2, Белоусов - 2, Стуленков - 2, Халилулаев, Захаров
Самара: Чеваренков - 13, Михайловский - 10, Минченко - 10, Чебуркин - 10, Шейко - 9, Чикарев - 8, Косяков - 4, Пивцайкин - 3, Кузнецов, Базоров, Великородный

«Мы начали матч очень собранно, с высокой концентрацией и полной самоотдачей. Именно первая четверть задала тон всей игре, после чего нам стало значительно легче. Правда, во второй и третьей четвертях мы, на мой взгляд, немного расслабились. Но наш мощный старт стал залогом победы.

Сравнивать сегодняшнюю игру с предстоящим матчем с ЦСКА бессмысленно. Два разных соперника: один на первом месте, другой — аутсайдер.

Отмечу, что Дмитрий Кулагин не тренировался с нами всю прошлую неделю. Также у нас травмированы трое американских легионеров, которые, вероятно, не смогут помочь нам в следующей встрече. Поэтому сегодня было важно ввести Алексея Шведа в игру и помочь остальным ребятам адаптироваться на других позициях.

Мы стараемся пробовать разные варианты. В частности, вынуждены наигрывать схемы с двумя или даже тремя центровыми. Поэтому нецелесообразно сравнивать разные матчи и соперников», — приводит слова Перасовича официальный телеграм-канал УНИКСа.

