В «Далласе» сделали заявление в связи с увольнением генменеджера Нико Харрисона

Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» выпустила заявление в связи с увольнением генерального менеджера команды Нико Харрисона.

«Дорогие болельщики «Маверикс»,

30 мая 2024 года мы завоевали титул чемпионов Западной конференции. К сожалению, нам не удалось победить в финале НБА, но мы все уверены — впереди у команды светлое будущее. Вы как настоящие поклонники клуба вправе ждать от нас максимальной самоотдачи и стремления к победам.

Никто в организации «Маверикс» не доволен тем, как начался этот сезон — мы ожидали большего. Ваши ожидания разделяю и я. Когда результат не оправдывает наши общие надежды, на мне лежит ответственность принимать решения. Именно поэтому я принял решение расстаться с генеральным менеджером Нико Харрисоном.

Впереди ещё большая часть сезона-2025/2026, и я знаю, что наши игроки нацелены на победу и привержены культуре победителей. Это решение было крайне важным, чтобы двигаться вперёд и развиваться в правильном направлении.

Я прекрасно понимаю, как тяжело дались всем нам последние месяцы, и хочу лично заверить вас: я полностью предан успеху «Маверикс».

Спасибо вам за поддержку, за ваши эмоции, терпение и требовательность. Вы заслуживаете честности и команды, отражающей ваш дух. Наша задача — вернуть победный баскетбол в Даллас и вновь стать чемпионами. Наша семья по-прежнему будет вкладывать силы и средства в развитие «Маверикс» и города Даллас.

Давайте будем вместе поддерживать игроков и всех, кто трудится ради успеха организации. Вместе мы сможем сделать клуб ещё лучше!» — гласит заявление команды.