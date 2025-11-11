«Мы просто встали в очередь». Тренер «Самары» Коновалов объяснил разгром от УНИКСа

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высказался по поводу выступления своей команды в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (67:99).

«Основная угроза УНИКСа — это «краска», Рейнольдс и Бингэм. Конечно, мы к ним готовились: давали установки, смотрели видео и что они творят с другими командами. Мы просто встали в очередь из тех, кому Рейнольдс забивает через двоих-троих. Команды более высокого уровня пытаются его остановить, а он всё равно забивает! Стягивание в «зону» даёт пространство на периметре, и я сказал нашим игрокам: если мы будем стоять на «пустых» ногах, без энергии, без усилий — мы получим эти трёхочковые. Так и случилось. Не надо смотреть на эти хайлайты, как Рейнольдс атакует. Если вы «набираетесь опыта», так набирайтесь его от защиты: сначала отзащищайтесь, а уже потом думайте, как атаковать.

Хотя смены УНИКСа — это ещё одна проблема: когда казанцы выходят высоким составом, это всегда осложняет атаку. У нас есть заготовки, как реализовывать этот миссмэтч. Но когда Рейнольдс с его руками работает на мяче, а ты в два раза меньше, то это создаёт сложности. Чикарев вышел, поборолся, добавил нам очков из «краски», дал крепкую защиту в посту. Возможно, поспешные атаки не дали нам хороших результативных атак с периметра. И, конечно, первая четверть. Мы только сократили отставание до шести очков — и УНИКС убежал вперёд. Дальше вроде бы была ровная игра, мы использовали свои моменты. Но казанцы уже в первой четверти показали, кто на площадке хозяин и кто здесь доминирует», — приводит слова Коновалова официальный телеграм-канал «Самары».