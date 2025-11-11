Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мы просто встали в очередь». Тренер «Самары» Коновалов объяснил разгром от УНИКСа

«Мы просто встали в очередь». Тренер «Самары» Коновалов объяснил разгром от УНИКСа
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высказался по поводу выступления своей команды в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (67:99).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
99 : 67
Самара
Самарская область
УНИКС: Бингэм - 30, Рейнольдс - 24, Лопатин - 12, Швед - 11, Беленицкий - 6, Абдулбасиров - 6, Илюк - 4, Д. Кулагин - 2, Белоусов - 2, Стуленков - 2, Халилулаев, Захаров
Самара: Чеваренков - 13, Михайловский - 10, Минченко - 10, Чебуркин - 10, Шейко - 9, Чикарев - 8, Косяков - 4, Пивцайкин - 3, Кузнецов, Базоров, Великородный

«Основная угроза УНИКСа — это «краска», Рейнольдс и Бингэм. Конечно, мы к ним готовились: давали установки, смотрели видео и что они творят с другими командами. Мы просто встали в очередь из тех, кому Рейнольдс забивает через двоих-троих. Команды более высокого уровня пытаются его остановить, а он всё равно забивает! Стягивание в «зону» даёт пространство на периметре, и я сказал нашим игрокам: если мы будем стоять на «пустых» ногах, без энергии, без усилий — мы получим эти трёхочковые. Так и случилось. Не надо смотреть на эти хайлайты, как Рейнольдс атакует. Если вы «набираетесь опыта», так набирайтесь его от защиты: сначала отзащищайтесь, а уже потом думайте, как атаковать.

Хотя смены УНИКСа — это ещё одна проблема: когда казанцы выходят высоким составом, это всегда осложняет атаку. У нас есть заготовки, как реализовывать этот миссмэтч. Но когда Рейнольдс с его руками работает на мяче, а ты в два раза меньше, то это создаёт сложности. Чикарев вышел, поборолся, добавил нам очков из «краски», дал крепкую защиту в посту. Возможно, поспешные атаки не дали нам хороших результативных атак с периметра. И, конечно, первая четверть. Мы только сократили отставание до шести очков — и УНИКС убежал вперёд. Дальше вроде бы была ровная игра, мы использовали свои моменты. Но казанцы уже в первой четверти показали, кто на площадке хозяин и кто здесь доминирует», — приводит слова Коновалова официальный телеграм-канал «Самары».

Материалы по теме
Дабл-дабл Шведа помог УНИКСу разгромить «Самару» в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android