«Уралмаш» в овертайме обыграл «Игокеа» в матче внутрисезонного турнира Единой лиги

В Лакташи (Босния и Герцеговина) завершился матч внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup 2025, — в котором встречались местный клуб «Игокеа» и «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 91:86.

Самым результативным игроком матча в составе «Уралмаша» стал Кирилл Писклов, набравший 17 очков, совершивший пять подборов и отдавший шесть результативных передач. 16 очков, два подбора и две передачи на свой счёт записал Хэйден Далтон.

В составе «Игокеа» 19 очков, девять подборов и четыре передачи набрал Драган Милосавлевич. 14 очков на счету Николы Поповича.