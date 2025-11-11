Скидки
Париж Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Игокеа — Уралмаш, результат матча 5 ноября 2025, счет 91:72, Winline Basket Cup 2025-2026

«Уралмаш» в овертайме обыграл «Игокеа» в матче внутрисезонного турнира Единой лиги
Комментарии

В Лакташи (Босния и Герцеговина) завершился матч внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup 2025, — в котором встречались местный клуб «Игокеа» и «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 91:86.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
11 ноября 2025, вторник. 21:00 МСК
Игокеа
Лакташи
Окончен
86 : 91
ОТ
Уралмаш
Екатеринбург
Игокеа: Милосавлевич - 19, Попович - 14, Гаврилович - 11, Симанич - 9, Еремич - 9, Антунович - 8, Бесс - 6, Мустапич - 4, Илич - 4, Попович - 2, Милованович
Уралмаш: Писклов - 17, Далтон - 16, Даглас - 15, Эллис - 11, Нэльсон - 10, Новиков - 8, Белянков - 5, Карданахишвили - 5, Пынько - 2, Петенев - 2, Халдеев

Самым результативным игроком матча в составе «Уралмаша» стал Кирилл Писклов, набравший 17 очков, совершивший пять подборов и отдавший шесть результативных передач. 16 очков, два подбора и две передачи на свой счёт записал Хэйден Далтон.

В составе «Игокеа» 19 очков, девять подборов и четыре передачи набрал Драган Милосавлевич. 14 очков на счету Николы Поповича.

Календарь внутрисезонного турнира Единой лиги 2025/2026
Таблица внутрисезонного турнира Единой лиги 2025/2026
