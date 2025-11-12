Скидки
Баскетбол Новости

Хапоэль Тель-Авив — Баскония, результат матча 11 ноября 2025, счет 114:89, Евролига-2025/2026

«Хапоэль» обыграл «Басконию» в Евролиге
Комментарии

В Белграде (Сербия) завершился матч 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались израильский «Хапоэль» и испанская «Баскония». Встреча закончилась победой израильской команды со счётом 114:89.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
11 ноября 2025, вторник. 22:05 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
114 : 89
Баскония
Витория, Испания
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Палатин, Тимор, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру
Баскония: Ховард, Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Диалло, Куруц, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Диоп, Фриш

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Элайджа Брайант, набравший 24 очка и совершивший девять подборов. По 15 очков набрали Крис Джонс и Антонио Блэйкни.

В составе «Басконии» 19 очков набрал Тимоте Луваву-Кабарро. 13 очков и два подбора набрал Мамади Дьяките.

«Хапоэль» одержал вторую победу в Евролиге кряду. «Баскония» потерпела первое поражение в последних четырёх матчах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
