«Хапоэль» обыграл «Басконию» в Евролиге

В Белграде (Сербия) завершился матч 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались израильский «Хапоэль» и испанская «Баскония». Встреча закончилась победой израильской команды со счётом 114:89.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Элайджа Брайант, набравший 24 очка и совершивший девять подборов. По 15 очков набрали Крис Джонс и Антонио Блэйкни.

В составе «Басконии» 19 очков набрал Тимоте Луваву-Кабарро. 13 очков и два подбора набрал Мамади Дьяките.

«Хапоэль» одержал вторую победу в Евролиге кряду. «Баскония» потерпела первое поражение в последних четырёх матчах.