Главная Баскетбол Новости

Фенербахче — Маккаби Тель-Авив, результат матча 11 ноября 2025, счет 84:75, Евролига-2025/2026

«Фенербахче» одержал вторую подряд победу в Евролиге, обыграв «Маккаби»
Комментарии

В Стамбуле (Турция) завершился матч 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Фенербахче» и израильский «Маккаби». Встреча закончилась победой турецкой команды со счётом 84:75.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
11 ноября 2025, вторник. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
84 : 75
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Колсон, Берч
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Сантос, Лави, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Даутин, Лиф, Блатт

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 17 очков, совершивший четыре подбора и отдавший четыре передачи. 15 очков, шесть подборов и три передачи на свой счёт записал Девон Холл.

В составе «Маккаби» 22 очка и восемь подборов на свой счёт записал Роман Соркин. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов оформил Жайлен Оар.

«Фенербахче» одержал вторую победу в Евролиге кряду. «Маккаби» потерпел первое поражение в последних четырёх матчах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
