«Фенербахче» одержал вторую подряд победу в Евролиге, обыграв «Маккаби»

В Стамбуле (Турция) завершился матч 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Фенербахче» и израильский «Маккаби». Встреча закончилась победой турецкой команды со счётом 84:75.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 17 очков, совершивший четыре подбора и отдавший четыре передачи. 15 очков, шесть подборов и три передачи на свой счёт записал Девон Холл.

В составе «Маккаби» 22 очка и восемь подборов на свой счёт записал Роман Соркин. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов оформил Жайлен Оар.

«Фенербахче» одержал вторую победу в Евролиге кряду. «Маккаби» потерпел первое поражение в последних четырёх матчах.