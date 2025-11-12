Скидки
Париж Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Виртус — Анадолу Эфес, результат матча 11 ноября 2025, счет 99:89, Евролига-2025/2026

«Виртус» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Анадолу Эфес»


В Болонье (Италия) завершился матч 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Виртус» и турецкий «Анадолу Эфес». Встреча закончилась победой итальянской команды со счётом 99:89.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
11 ноября 2025, вторник. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
99 : 89
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Ньянг, Смайлагич, Тейлор, Олстон, Хэкетт, Морган, Диарра, Яллов, Диуф
Анадолу Эфес: Ларкин, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дессерт, Суидер, Мутаф, Османи, Йылмаз, Джонс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Карсен Эдвардс, набравший 21 очко, совершивший два подбора и отдавший четыре передачи. 17 очков и три подбора на свой счёт записал Ален Смайлагич.

В составе «Анадолу Эфес» 25 очков, один подбор и пять передач оформил Шейн Ларкин. 16 очков, шесть подборов и четыре передачи собрал Эрджан Османи.

«Виртус» одержал первую победу в последних четырёх матчах Евролиги. «Анадолу Эфес» потерпел третье поражение подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
