«Виртус» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Анадолу Эфес»

В Болонье (Италия) завершился матч 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Виртус» и турецкий «Анадолу Эфес». Встреча закончилась победой итальянской команды со счётом 99:89.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Карсен Эдвардс, набравший 21 очко, совершивший два подбора и отдавший четыре передачи. 17 очков и три подбора на свой счёт записал Ален Смайлагич.

В составе «Анадолу Эфес» 25 очков, один подбор и пять передач оформил Шейн Ларкин. 16 очков, шесть подборов и четыре передачи собрал Эрджан Османи.

«Виртус» одержал первую победу в последних четырёх матчах Евролиги. «Анадолу Эфес» потерпел третье поражение подряд.