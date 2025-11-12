«Партизан» одолел «Монако» в Евролиге, Миротич набрал 17 очков

В Белграде (Сербия) завершился матч 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Партизан» и «Монако» из одноимённого города. Встреча закончилась победой сербской команды со счётом 78:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дуэйн Вашингтон, набравший 22 очка, совершивший один подбор и отдавший две передачи. 17 очков и семь подборов на свой счёт записал Алексей Покушевски.

В составе «Монако» 17 очков, восемь подборов и одну передачу на свой счёт записал Никола Миротич. По 13 очков набрали Альфа Диалло и Майк Джеймс.

«Партизан» одержал первую победу в последних пяти встречах Евролиги. «Монако» потерпел первое поражение в четырёх последних матчах.