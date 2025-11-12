Скидки
Баскетбол

Партизан — Монако, результат матча 11 ноября 2025, счет 78:76, Евролига-2025/2026

«Партизан» одолел «Монако» в Евролиге, Миротич набрал 17 очков


В Белграде (Сербия) завершился матч 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Партизан» и «Монако» из одноимённого города. Встреча закончилась победой сербской команды со счётом 78:76.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
11 ноября 2025, вторник. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
78 : 76
Монако
Монако, Монако
Партизан: Милтон, Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Покушевски, Браун, Бонга, Паркер, Фернанду, Калатес, Джонс
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Макунду, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дуэйн Вашингтон, набравший 22 очка, совершивший один подбор и отдавший две передачи. 17 очков и семь подборов на свой счёт записал Алексей Покушевски.

В составе «Монако» 17 очков, восемь подборов и одну передачу на свой счёт записал Никола Миротич. По 13 очков набрали Альфа Диалло и Майк Джеймс.

«Партизан» одержал первую победу в последних пяти встречах Евролиги. «Монако» потерпел первое поражение в четырёх последних матчах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026

