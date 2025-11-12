Скидки
Париж Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Валенсия — Реал Мадрид, результат матча 11 ноября 2025, счет 89:76, Евролига-2025/2026

23 очка Лайлза не спасли «Реал» от поражения в матче с «Валенсией»
Комментарии

В Валенсии (Испания) завершился матч 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и мадридский «Реал». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 89:76.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
11 ноября 2025, вторник. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
89 : 76
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, Лопес-Аростеги, Ки, Монтеро, Мур, Томпсон, Костелло, Сима
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Омари Мур, набравший 16 очков и совершивший пять подборов. По 14 очков набрали Нейтан Рьюверс и Дариус Томпсон.

В составе «Реала» 23 очка и девять подборов на свой счёт записал Трей Лайлз. 15 очков, четыре подбора и семь передач на свой счёт записал Факундо Кампаццо.

«Валенсия» одержала четвёртую победу в последних пяти матчах Евролиги. «Реал» потерпел первое поражение в трёх последних встречах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Комментарии
