23 очка Лайлза не спасли «Реал» от поражения в матче с «Валенсией»

В Валенсии (Испания) завершился матч 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и мадридский «Реал». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 89:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Омари Мур, набравший 16 очков и совершивший пять подборов. По 14 очков набрали Нейтан Рьюверс и Дариус Томпсон.

В составе «Реала» 23 очка и девять подборов на свой счёт записал Трей Лайлз. 15 очков, четыре подбора и семь передач на свой счёт записал Факундо Кампаццо.

«Валенсия» одержала четвёртую победу в последних пяти матчах Евролиги. «Реал» потерпел первое поражение в трёх последних встречах.