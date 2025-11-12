Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок: результаты матчей 11 ноября

Еврокубок: результаты матчей 11 ноября
Комментарии

Во вторник, 11 ноября, состоялся игровой день 7-го тура регулярного чемпионата сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности болельщики могли увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Еврокубок. Результаты матчей 11 ноября:

«Арис» — «Бахчешехир» — 74:86;
«Ратиофарм» Ульм — «Бурк» — 64:96;
«Шлёнск» — «Гамбург Тауэрс» — 92:81;
«Хапоэль» Иерусалим — «Нептунас» — 110:93.

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Материалы по теме
Расписание матчей Еврокубка на 11 ноября
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android