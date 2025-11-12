Во вторник, 11 ноября, состоялся игровой день 7-го тура регулярного чемпионата сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности болельщики могли увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Еврокубок. Результаты матчей 11 ноября:

«Арис» — «Бахчешехир» — 74:86;

«Ратиофарм» Ульм — «Бурк» — 64:96;

«Шлёнск» — «Гамбург Тауэрс» — 92:81;

«Хапоэль» Иерусалим — «Нептунас» — 110:93.

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.