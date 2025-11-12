Дабл-дабл Фарида помог «Панатинаикосу» на выезде обыграть «Париж» в Евролиге

В Париже (Франция) завершился матч 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и греческий «Панатинаикос». Встреча закончилась победой гостей паркета со счётом 101:95.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кендрик Нанн, набравший 20 очков, совершивший четыре подбора и отдавший шесть передач. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов на свой счёт записал Кеннет Фарид.

В составе «Парижа» 22 очка и четыре передачи на свой счёт записал Джастин Робинсон. 19 очков, четыре подбора и три передачи набрал Надир Хифи.

«Панатинаикос» одержал первую победу в последних трёх матчах Евролиги. «Париж» потерпел четвёртое поражение подряд.