Главная Баскетбол Новости

Париж — Панатинаикос, результат матча 11 ноября 2025, счет 95:101, Евролига-2025/2026

Дабл-дабл Фарида помог «Панатинаикосу» на выезде обыграть «Париж» в Евролиге
Комментарии

В Париже (Франция) завершился матч 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и греческий «Панатинаикос». Встреча закончилась победой гостей паркета со счётом 101:95.

Евролига . Регулярный чемпионат. 10-й тур
11 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
95 : 101
Панатинаикос
Афины, Греция
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Ээи, Файе, Шарвен, Морган, М'Бай, Уаттара, Хоммс, Уиллис
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Faried, Григонис, Эрнангомес, Митоглу

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кендрик Нанн, набравший 20 очков, совершивший четыре подбора и отдавший шесть передач. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов на свой счёт записал Кеннет Фарид.

В составе «Парижа» 22 очка и четыре передачи на свой счёт записал Джастин Робинсон. 19 очков, четыре подбора и три передачи набрал Надир Хифи.

«Панатинаикос» одержал первую победу в последних трёх матчах Евролиги. «Париж» потерпел четвёртое поражение подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
