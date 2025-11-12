Скидки
Париж Баскетбол — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
23:00 Мск
Баскетбол

Евролига: результаты матчей 11 ноября

Во вторник, 11 ноября, в Евролиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики смогли посмотреть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Евролига. Результаты матчей на 11 ноября:

«Дубай» — «Црвена Звезда» — 102:86;
«Фенербахче» — «Маккаби» Тель-Авив — 84:75;
«Хапоэль» Тель-Авив — «Баскония» — 114:89;
«Валенсия» — «Реал» Мадрид — 89:76;
«Партизан» — «Монако» — 78:76;
«Виртус» — «Анадолу Эфес» — 99:89;
«Париж» — «Панатинаикос» — 95:101.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Хапоэль», на счету которого восемь побед и два поражения. На второй строчке «Жальгирис» с семью победами и двумя поражениями. Топ-3 замыкает «Црвена Звезда» с семью победами и тремя поражениями.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
