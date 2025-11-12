Стало известно, будет ли Дёмин в стартовом составе «Нетс» в игре с «Торонто» — RotoWire

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе клуба на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс». Об этом информирует портал RotoWire. Встреча состоится в ночь с 11 на 12 ноября мск на площадке «Бруклина». Начало запланировано на 3:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат 12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК Бруклин Нетс Торонто Рэпторс

По данным RotoWire, в старте «Бруклина», помимо Дёмина, выйдут Теренс Мэнн, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

Журналист Эрик Слэйтер на своей странице в социальных сетях добавил, что новички «Нетс» Дэнни Вульф и Бен Сараф могут принять участие в матче, а Нолан Траоре продолжит выступление в G-лиге.

