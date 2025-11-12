Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, будет ли Дёмин в стартовом составе «Нетс» в игре с «Торонто» — RotoWire

Стало известно, будет ли Дёмин в стартовом составе «Нетс» в игре с «Торонто» — RotoWire
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе клуба на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс». Об этом информирует портал RotoWire. Встреча состоится в ночь с 11 на 12 ноября мск на площадке «Бруклина». Начало запланировано на 3:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным RotoWire, в старте «Бруклина», помимо Дёмина, выйдут Теренс Мэнн, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

Журналист Эрик Слэйтер на своей странице в социальных сетях добавил, что новички «Нетс» Дэнни Вульф и Бен Сараф могут принять участие в матче, а Нолан Траоре продолжит выступление в G-лиге.

Материалы по теме
«Бруклин» с Егором Дёминым провёл один из худших матчей в 2025 году
«Бруклин» с Егором Дёминым провёл один из худших матчей в 2025 году

Дёмину подарили коллекционную фигурку со знаменитым рэпером:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android