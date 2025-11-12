Скидки
«Не хочу играть руками, хочу ногами». Защитник «Бруклина» Дёмин вспомнил о своём детстве

«Не хочу играть руками, хочу ногами». Защитник «Бруклина» Дёмин вспомнил о своём детстве
Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, что в детстве не собирался становиться баскетболистом и думал о футболе.

— Когда ты сам по‑настоящему полюбил баскетбол?
— Забавно, но мама говорит, что в детстве я как раз не хотел им заниматься. У нас все в семье в баскетболе, а я твердил: хочу быть другим. Говорил даже: не хочу играть руками, хочу ногами — пойду в футбол. До футбола так и не дошёл и всё равно пришёл в баскетбол — семейная атмосфера сделала своё. Очень рано всё стало серьёзным: я постоянно был с братом и его командой, а их ассистент потом возглавил мою — с этого всё и началось, – сказал Дёмин на канале Brooklyn Nets в YouTube.

Напомним, в ночь с 11 на 12 ноября мск «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сыграет с «Торонто Рэпторс». Начало матча запланировано на 3:30 мск. Дёмин должен выйти в стартовом составе.

Дёмину подарили коллекционную фигурку со знаменитым рэпером:

