Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин ответил, что было самым сложным после переезда из России в Испанию в 15 лет

Егор Дёмин ответил, что было самым сложным после переезда из России в Испанию в 15 лет
,
Аудио-версия:
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вспомнил, что самой большой сложностью, с которой он столкнулся в 15-летнем возрасте после переезда в Испанию в академию мадридского «Реала», стал языковой барьер.

— Вернёмся к переезду: тебе 15, ты один в Испании, впервые вдали от семьи. Что оказалось самым непростым — и в жизни, и в профессиональном плане?
— Язык. Это было как прыгнуть в воду, не умея плавать: ни английского, ни испанского — только русский. Родителям, думаю, было тревожнее, чем мне. Мама переживала: как ты будешь общаться? А я отвечал: разберусь. Язык баскетбола везде один. Пока я на площадке — остальное со временем подтянется, – сказал Дёмин на канале Brooklyn Nets в YouTube.

Напомним, в ночь с 11 на 12 ноября мск «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сыграет с «Торонто Рэпторс». Начало матча запланировано на 3:30 мск. Дёмин должен выйти в старте.

Материалы по теме
Стало известно, будет ли Дёмин в стартовом составе «Нетс» в игре с «Торонто» — RotoWire
Материалы по теме
«Бруклин» с Егором Дёминым провёл один из худших матчей в 2025 году
«Бруклин» с Егором Дёминым провёл один из худших матчей в 2025 году
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android