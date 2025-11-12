Егор Дёмин ответил, что было самым сложным после переезда из России в Испанию в 15 лет

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вспомнил, что самой большой сложностью, с которой он столкнулся в 15-летнем возрасте после переезда в Испанию в академию мадридского «Реала», стал языковой барьер.

— Вернёмся к переезду: тебе 15, ты один в Испании, впервые вдали от семьи. Что оказалось самым непростым — и в жизни, и в профессиональном плане?

— Язык. Это было как прыгнуть в воду, не умея плавать: ни английского, ни испанского — только русский. Родителям, думаю, было тревожнее, чем мне. Мама переживала: как ты будешь общаться? А я отвечал: разберусь. Язык баскетбола везде один. Пока я на площадке — остальное со временем подтянется, – сказал Дёмин на канале Brooklyn Nets в YouTube.

Напомним, в ночь с 11 на 12 ноября мск «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сыграет с «Торонто Рэпторс». Начало матча запланировано на 3:30 мск. Дёмин должен выйти в старте.