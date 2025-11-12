«Это моя природа». Игрок НБА Егор Дёмин высказался о своих преимуществах

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о своём стиле игры и философии на площадке.

— Как бы ты описал свою игру? Видение, инстинкты, пас — это всегда было твоей основой?

— Я всегда стремился к максимальной эффективности и почти не думал о личной статистике — порой даже чрезмерно. В какой‑то момент понял: излишняя деликатность мешает побеждать. Иногда нужно быть настойчивее, чуть эгоистичнее — в хорошем, здоровом смысле.

Это моя природа и моё преимущество. Во многом меня сформировал первый тренер в России: он позволял ошибаться, рисковать передачами, развивать видение и баскетбольный интеллект. Благодаря этому я и стал тем, кто я есть, — сказал Дёмин на канале Brooklyn Nets в YouTube.

Представление Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»: