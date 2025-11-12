«Захочешь на вечеринку — попробуй найди». Егор Дёмин высказался о переезде в США

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вспомнил о решении перейти в NCAA после выступления в Испании. На протяжении одного сезона российский спортсмен представлял Университет Бригама Янга (Brigham Young University, BYU *).

«Для спортсмена важно сохранять фокус на своём деле и при этом расти как личность, не только на площадке. BYU * казался идеальной средой: минимум отвлекающих факторов, по сути только учёба, которая при этом гибко подстроена под спортсменов — не только под меня, под всех.

Люди вокруг искренне хотели моего успеха, иногда даже больше, чем я сам. Для родителей было важно, что там безопасно. А если вдруг захочешь на вечеринку — её ещё попробуй найди. По‑моему, это большое преимущество», — сказал Егор на канале Brooklyn Nets в YouTube.

* Университет Бригама Янга попал в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

«Бруклин» показал бэкстейдж съёмок промо с Егором Дёминым: