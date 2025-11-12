Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
У-БТ Клуж-Напока — Манреза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Захочешь на вечеринку — попробуй найди». Егор Дёмин высказался о переезде в США

«Захочешь на вечеринку — попробуй найди». Егор Дёмин высказался о переезде в США
,
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вспомнил о решении перейти в NCAA после выступления в Испании. На протяжении одного сезона российский спортсмен представлял Университет Бригама Янга (Brigham Young University, BYU *).

«Для спортсмена важно сохранять фокус на своём деле и при этом расти как личность, не только на площадке. BYU * казался идеальной средой: минимум отвлекающих факторов, по сути только учёба, которая при этом гибко подстроена под спортсменов — не только под меня, под всех.

Люди вокруг искренне хотели моего успеха, иногда даже больше, чем я сам. Для родителей было важно, что там безопасно. А если вдруг захочешь на вечеринку — её ещё попробуй найди. По‑моему, это большое преимущество», — сказал Егор на канале Brooklyn Nets в YouTube.

* Университет Бригама Янга попал в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Сейчас читают:
Лучший матч Егора Дёмина в НБА! И к нему в придачу — два рекорда
Лучший матч Егора Дёмина в НБА! И к нему в придачу — два рекорда

«Бруклин» показал бэкстейдж съёмок промо с Егором Дёминым:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android