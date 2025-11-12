Скидки
«Если попаду, жизнь удалась». Егор Дёмин вспомнил о целях перед драфтом НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился эмоциями, которые сопровождали его перед драфтом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Спортсмен был выбран «Бруклином» под восьмым номером.

Что ты чувствовал, когда понимал, что мечта начинает сбываться?
— До сих пор, вспоминая, ловлю «бабочек в животе». В детстве НБА казалась чем‑то далёким и почти недосягаемым — тем более, когда играешь в России. Переезд в Испанию приблизил меня к этой цели. Когда появилось внимание скаутов и медиа, я понял: это уже не мечта, а цель. Раньше это было где‑то «там». Из России туда доходят немногие, не то что в США.

Для местных школьников НБА — просто следующий шаг. Для меня это выглядело как вершина — «если попаду, жизнь удалась». А когда это случилось, понял: это лишь новая ступень. Пора ставить более крупные цели и чётко понимать, зачем я здесь, — сказал Егор на канале Brooklyn Nets в YouTube.

Дёмину подарили коллекционную фигурку со знаменитым рэпером:

