Смотреть трансляцию
20:00 Мск
«Чистая радость». Дёмин вспомнил первый разговор с отцом после выбора на драфте НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вспомнил, что сильнее всего запомнилось в день драфта НБА. Российский спортсмен был выбран «Бруклином» под восьмым номером.

«Что запомнилось больше всего? То, что рядом была мама. Жаль, что отец не смог прилететь из‑за документов, и брат тоже. Мне было важно разделить момент с близкими: это ведь была и их мечта для меня. Разговор с отцом получился очень трогательным. Он сказал: «В твоём возрасте я мечтал об НБА и дне драфта как игрок. Но в какой‑то момент пришлось отпустить — я понял, что уже не успею, нужно заниматься семьёй и строить жизнь вне баскетбола». И вот эта мечта вернулась — только уже через сына. Хотелось, чтобы он был там: для него это было не менее важно, чем для меня. Он смотрел прямой эфир и переживал, кажется, даже глубже. Наш первый разговор после объявления — чистая радость», – сказал Дёмин на канале Brooklyn Nets в YouTube.

Дёмину подарили коллекционную фигурку со знаменитым рэпером:

