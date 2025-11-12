«Важно знать свои улицы». Егор Дёмин рассказал о жизни в Бруклине

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, что его больше всего привлекает в Бруклине (Нью-Йорк, США). Спортсмен стал игроком «Нетс» в результате выбора на драфте НБА 2025 года.

«Что больше всего нравится в районе? В Бруклине потрясающая культурная энергия и сильное чувство общности. Здесь важно знать свои улицы, выходить «в люди», общаться с болельщиками и просто с прохожими. Это помогает мне оставаться на земле: разговаривать, не ставить себя выше других.

Я семье говорю: если вдруг зазнаюсь — сразу возвращайте меня на землю. Бруклин — идеальное место, чтобы заводить друзей, открывать новые рестораны и маршруты, просто гулять. Этим и занимаюсь», — сказал Дёмин на канале Brooklyn Nets в YouTube.

Егор Дёмин с первого раза выбил страйк ракеткой: