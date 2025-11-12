Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Важно знать свои улицы». Егор Дёмин рассказал о жизни в Бруклине

«Важно знать свои улицы». Егор Дёмин рассказал о жизни в Бруклине
,
Аудио-версия:
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, что его больше всего привлекает в Бруклине (Нью-Йорк, США). Спортсмен стал игроком «Нетс» в результате выбора на драфте НБА 2025 года.

«Что больше всего нравится в районе? В Бруклине потрясающая культурная энергия и сильное чувство общности. Здесь важно знать свои улицы, выходить «в люди», общаться с болельщиками и просто с прохожими. Это помогает мне оставаться на земле: разговаривать, не ставить себя выше других.

Я семье говорю: если вдруг зазнаюсь — сразу возвращайте меня на землю. Бруклин — идеальное место, чтобы заводить друзей, открывать новые рестораны и маршруты, просто гулять. Этим и занимаюсь», — сказал Дёмин на канале Brooklyn Nets в YouTube.

Сейчас читают:
Лучший матч Егора Дёмина в НБА! И к нему в придачу — два рекорда
Лучший матч Егора Дёмина в НБА! И к нему в придачу — два рекорда

Егор Дёмин с первого раза выбил страйк ракеткой:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android