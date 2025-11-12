Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин за первую половину матча с «Торонто» набрал 11 очков

Егор Дёмин за первую половину матча с «Торонто» набрал 11 очков
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимает «Торонто Рэпторс». На момент написания новости счёт на табло — 60:52 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
3-я четверть
66 : 74
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Уильямс, Вульф, Пауэлл, Дёмин, Этьенн, Мартин, Мэнн, Портер, Клауни, Уилсон, Клэкстон, Сараф
Торонто Рэпторс: Дик, Могбо, Ингрэм, Барнс, Куикли, Барретт, Мюррей-Бойлс, Уолтер, Темпл, Пёлтль, Шид, Баттл

Стоит отметить, что с первых минут на площадке появился 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин — для него этот выход в старте стал уже третьим подряд.

К тому же в первой половине матча с «Торонто» Дёмин успел набрать 11 очков, сделать один подбор, одну результативную передачу и один перехват за 14 проведённых минут. При этом 11 очков Егора — третий лучший результат в команде на данный момент.

Сейчас читают:
Кто представляет интересы Дёмина в НБА?
Кто представляет интересы Дёмина в НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android