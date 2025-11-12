Егор Дёмин за первую половину матча с «Торонто» набрал 11 очков
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимает «Торонто Рэпторс». На момент написания новости счёт на табло — 60:52 в пользу гостевой команды.
НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
3-я четверть
66 : 74
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Уильямс, Вульф, Пауэлл, Дёмин, Этьенн, Мартин, Мэнн, Портер, Клауни, Уилсон, Клэкстон, Сараф
Торонто Рэпторс: Дик, Могбо, Ингрэм, Барнс, Куикли, Барретт, Мюррей-Бойлс, Уолтер, Темпл, Пёлтль, Шид, Баттл
Стоит отметить, что с первых минут на площадке появился 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин — для него этот выход в старте стал уже третьим подряд.
К тому же в первой половине матча с «Торонто» Дёмин успел набрать 11 очков, сделать один подбор, одну результативную передачу и один перехват за 14 проведённых минут. При этом 11 очков Егора — третий лучший результат в команде на данный момент.
