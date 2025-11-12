16 очков Егора Дёмина не помогли «Бруклину» избежать поражения от «Торонто»

В ночь с 11 на 12 ноября мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Торонто Рэпторз». Гости выиграли встречу со счётом 119:109.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 16 очков, собрал четыре подбора и отдал пять результативных передач. При игровом времени 27.31 Егор реализовал 5 из 11 бросков с игры (4 из 8 трёхочковых) и 2 из 2 штрафных, дважды сфолил, совершил одну потерю, оформил один перехват и один блок-шот. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «-4».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард гостей Брэндон Ингрэм — на его счету 25 очков, пять подборов и четыре ассиста.