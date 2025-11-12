Скидки
Главная Баскетбол Новости

Бруклин Нетс — Торонто Рэпторз, результат матча 12 ноября 2025, счет 109:119, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

16 очков Егора Дёмина не помогли «Бруклину» избежать поражения от «Торонто»
Комментарии

В ночь с 11 на 12 ноября мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Торонто Рэпторз». Гости выиграли встречу со счётом 119:109.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 21, Клэкстон - 21, Клауни - 18, Дёмин - 16, Мэнн - 9, Уилсон - 9, Пауэлл - 6, Этьенн - 3, Уильямс - 2, Вульф - 2, Сараф - 2, Мартин
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 25, Куикли - 24, Барнс - 15, Барретт - 13, Пёлтль - 12, Мюррей-Бойлс - 9, Дик - 6, Уолтер - 6, Шид - 6, Баттл - 3, Могбо, Темпл

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 16 очков, собрал четыре подбора и отдал пять результативных передач. При игровом времени 27.31 Егор реализовал 5 из 11 бросков с игры (4 из 8 трёхочковых) и 2 из 2 штрафных, дважды сфолил, совершил одну потерю, оформил один перехват и один блок-шот. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «-4».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард гостей Брэндон Ингрэм — на его счету 25 очков, пять подборов и четыре ассиста.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
