Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин установил личный рекорд результативности в матче НБА

Егор Дёмин установил личный рекорд результативности в матче НБА
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин побил личный рекорд результативности в матчах регулярного чемпионата НБА. В домашней игре с «Торонто Рэпторс» (109:119), которая прошла в ночь с 11 на 12 ноября мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, Дёмин набрал 16 очков, что стало его новым лучшим показателем результативности. Также на его счету четыре подбора и пять результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 21, Клэкстон - 21, Клауни - 18, Дёмин - 16, Мэнн - 9, Уилсон - 9, Пауэлл - 6, Этьенн - 3, Уильямс - 2, Вульф - 2, Сараф - 2, Мартин
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 25, Куикли - 24, Барнс - 15, Барретт - 13, Пёлтль - 12, Мюррей-Бойлс - 9, Дик - 6, Уолтер - 6, Шид - 6, Баттл - 3, Могбо, Темпл

Ранее личным рекордом Дёмина являлись 14 очков, набранные им в дебютной игре НБА — выездной стартовой встрече сезона-2025/2026 с «Шарлотт Хорнетс» (117:136).

Матч с «Торонто» стал третьим за карьеру Дёмина в НБА, в котором ему удалось записать на свой счёт 10 и более очков. Ранее российский баскетболист набрал 10 очков в предыдущей игре — выездном дерби с «Нью-Йорк Никс» (98:134), которое состоялось в ночь с 9 на 10 ноября мск.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Видео: Представление Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»

Комментарии
