Егор Дёмин установил личный рекорд результативности в матче НБА

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин побил личный рекорд результативности в матчах регулярного чемпионата НБА. В домашней игре с «Торонто Рэпторс» (109:119), которая прошла в ночь с 11 на 12 ноября мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, Дёмин набрал 16 очков, что стало его новым лучшим показателем результативности. Также на его счету четыре подбора и пять результативных передач.

Ранее личным рекордом Дёмина являлись 14 очков, набранные им в дебютной игре НБА — выездной стартовой встрече сезона-2025/2026 с «Шарлотт Хорнетс» (117:136).

Матч с «Торонто» стал третьим за карьеру Дёмина в НБА, в котором ему удалось записать на свой счёт 10 и более очков. Ранее российский баскетболист набрал 10 очков в предыдущей игре — выездном дерби с «Нью-Йорк Никс» (98:134), которое состоялось в ночь с 9 на 10 ноября мск.

Видео: Представление Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»