«Оклахома» разгромила «Голден Стэйт». У Гилджес-Александера дабл-дабл, у Карри 11 очков

В ночь с 11 на 12 ноября мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу с крупным счётом 126:102.

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер (28 очков и 11 передач, а также пять подборов). Лидер гостей разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал 11 очков, также на его счету один подбор.

Для «Тандер» эта победа стала третьей подряд. «Голден Стэйт» проиграл третий матч из последних четырёх.