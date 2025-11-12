Скидки
Автодор — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 12 ноября 2025, счет 126:102, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» разгромила «Голден Стэйт». У Гилджес-Александера дабл-дабл, у Карри 11 очков
Комментарии

В ночь с 11 на 12 ноября мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу с крупным счётом 126:102.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
126 : 102
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Холмгрен - 23, Джо - 18, Митчелл - 17, Уильямс - 12, Карузо - 8, Хартенштайн - 8, Дженг - 5, Барнхайзер - 4, Уоллес - 3, Янгблад
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 13, Батлер - 12, Спенсер - 12, Карри - 11, Подзиемски - 10, Муди - 10, Ричард - 9, Пост - 6, Джексон-Дэвис - 6, Хилд - 4, Сантос - 4, Грин - 3, Пэйтон II - 2

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер (28 очков и 11 передач, а также пять подборов). Лидер гостей разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал 11 очков, также на его счету один подбор.

Для «Тандер» эта победа стала третьей подряд. «Голден Стэйт» проиграл третий матч из последних четырёх.

