У-БТ Клуж-Напока — Манреза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Баскетбол Новости

Фернандес оценил выступление Дёмина в матче с «Торонто», где россиянин набрал 16 очков

Фернандес оценил выступление Дёмина в матче с «Торонто», где россиянин набрал 16 очков
Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после проигранного матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (109:119) прокомментировал выступление 19-летнего российского защитника команды Егора Дёмина. Отметим, что на счету Дёмина 16 набранных очков — лучший карьерный показатель.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 21, Клэкстон - 21, Клауни - 18, Дёмин - 16, Мэнн - 9, Уилсон - 9, Пауэлл - 6, Этьенн - 3, Уильямс - 2, Вульф - 2, Сараф - 2, Мартин
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 25, Куикли - 24, Барнс - 15, Барретт - 13, Пёлтль - 12, Мюррей-Бойлс - 9, Дик - 6, Уолтер - 6, Шид - 6, Баттл - 3, Могбо, Темпл

— В последних играх кажется, что Егор прибавляет — становится увереннее и спокойнее. Как вы это видите?
— Вы сами верно заметили, и я полностью согласен. Мы убеждены, что он здесь по праву. С каждым матчем всё лучше видно его сильные стороны: как он бросает, как находит свои зоны на площадке. При этом в защите ему ещё есть куда расти — чаще играть на опережение, а не просто реагировать. Перекрывать проходы, больше общаться, лучше понимать командные схемы. Он умный парень, мы будем его в этом развивать, и он справится. А на сейчас я очень доволен его агрессией и тем, что он показывает: 11 бросков с игры — хороший объём, пять передач при одной потере против очень агрессивной, цепкой защиты — явный признак прогресса. Доволен им и горжусь командой.

— В продолжение: как присутствие Егора влияет на партнёров в атаке — на их активность и качество бросков? Что он даёт остальным четырём на площадке?
— Только положительно. Когда у него 16 очков, пять передач при одной потере и он попадает четыре из восьми трёхочковых — это помогает всем. По нескольким причинам: он проникает в «краску», стягивает защиту и раздаёт передачи. Из‑за угрозы броска к нему выходят плотнее, и он находит свободных партнёров. Всё это — в плюс. Задача — удерживать этот уровень и прибавлять в защите: быть ещё эффективнее и учиться, получая минуты, — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.

Лучший матч Егора Дёмина в НБА! И к нему в придачу — два рекорда
Лучший матч Егора Дёмина в НБА! И к нему в придачу — два рекорда
