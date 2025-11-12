Фернандес оценил выступление Дёмина в матче с «Торонто», где россиянин набрал 16 очков

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после проигранного матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (109:119) прокомментировал выступление 19-летнего российского защитника команды Егора Дёмина. Отметим, что на счету Дёмина 16 набранных очков — лучший карьерный показатель.

— В последних играх кажется, что Егор прибавляет — становится увереннее и спокойнее. Как вы это видите?

— Вы сами верно заметили, и я полностью согласен. Мы убеждены, что он здесь по праву. С каждым матчем всё лучше видно его сильные стороны: как он бросает, как находит свои зоны на площадке. При этом в защите ему ещё есть куда расти — чаще играть на опережение, а не просто реагировать. Перекрывать проходы, больше общаться, лучше понимать командные схемы. Он умный парень, мы будем его в этом развивать, и он справится. А на сейчас я очень доволен его агрессией и тем, что он показывает: 11 бросков с игры — хороший объём, пять передач при одной потере против очень агрессивной, цепкой защиты — явный признак прогресса. Доволен им и горжусь командой.

— В продолжение: как присутствие Егора влияет на партнёров в атаке — на их активность и качество бросков? Что он даёт остальным четырём на площадке?

— Только положительно. Когда у него 16 очков, пять передач при одной потере и он попадает четыре из восьми трёхочковых — это помогает всем. По нескольким причинам: он проникает в «краску», стягивает защиту и раздаёт передачи. Из‑за угрозы броска к нему выходят плотнее, и он находит свободных партнёров. Всё это — в плюс. Задача — удерживать этот уровень и прибавлять в защите: быть ещё эффективнее и учиться, получая минуты, — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.