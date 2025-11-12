Скидки
У-БТ Клуж-Напока — Манреза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин стал автором достижения, которое покорялось лишь двум новичкам «Бруклина»

Аудио-версия:
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 109:119.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 21, Клэкстон - 21, Клауни - 18, Дёмин - 16, Мэнн - 9, Уилсон - 9, Пауэлл - 6, Этьенн - 3, Уильямс - 2, Вульф - 2, Сараф - 2, Мартин
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 25, Куикли - 24, Барнс - 15, Барретт - 13, Пёлтль - 12, Мюррей-Бойлс - 9, Дик - 6, Уолтер - 6, Шид - 6, Баттл - 3, Могбо, Темпл

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 16 очков (5 из 11 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), пять результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» российского защитника по итогам встречи составил «-4».

Как отмечает издание NetsDaily в социальной сети X со ссылкой на пресс-службу «Бруклина», Дёмин стал всего третьим новичком в истории «Нетс», которому удалось набрать не менее 15 очков, отдать пять передач и реализовать четыре трёхочковых за одну игру. До него этим достижением могли похвастаться только Керри Киттлс (пять раз в сезоне-1996/1997) и Крис Моррис (сезон-1988/1989).

