Егор Дёмин стал автором достижения, которое покорялось лишь двум новичкам «Бруклина»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 109:119.

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 16 очков (5 из 11 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), пять результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» российского защитника по итогам встречи составил «-4».

Как отмечает издание NetsDaily в социальной сети X со ссылкой на пресс-службу «Бруклина», Дёмин стал всего третьим новичком в истории «Нетс», которому удалось набрать не менее 15 очков, отдать пять передач и реализовать четыре трёхочковых за одну игру. До него этим достижением могли похвастаться только Керри Киттлс (пять раз в сезоне-1996/1997) и Крис Моррис (сезон-1988/1989).