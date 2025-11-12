«Теперь вы сами всё видели». Главный тренер «Бруклина» — об игре Егора Дёмина

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался об игре 19-летнего российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина после домашнего матча регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119), в котором Дёмин набрал рекордные для себя 16 очков.

«Он хорошо справился. Уверенно обращается с мячом, уверенно входит в «краску». Знаю, некоторые здесь спрашивали меня о двухочковых, и теперь вы сами всё видели — он умеет пасовать, бросает трёхочковые. Мы хотим видеть всё это, и нет лучшего способа добиться этого, чем иметь больше игрового времени», — приводит слова Фернандеса New York Post.

В матче с «Торонто» Егор Дёмин набрал 16 очков, собрал четыре подбора и отдал пять результативных передач. При игровом времени 27.31 Егор реализовал 5 из 11 бросков с игры (4 из 8 трёхочковых) и 2 из 2 штрафных, дважды сфолил, совершил одну потерю, оформил один перехват и один блок-шот. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «-4».

