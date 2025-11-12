Скидки
У-БТ Клуж-Напока — Манреза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Баскетбол Новости

Егор Дёмин побил рекорд по трёхочковым для новичков «Бруклина», который держался 11 лет

Аудио-версия:
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин реализовал четыре трёхочковых броска в домашней игре регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119), которая прошла в ночь с 11 на 12 ноября мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 21, Клэкстон - 21, Клауни - 18, Дёмин - 16, Мэнн - 9, Уилсон - 9, Пауэлл - 6, Этьенн - 3, Уильямс - 2, Вульф - 2, Сараф - 2, Мартин
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 25, Куикли - 24, Барнс - 15, Барретт - 13, Пёлтль - 12, Мюррей-Бойлс - 9, Дик - 6, Уолтер - 6, Шид - 6, Баттл - 3, Могбо, Темпл

По итогам встречи в активе Дёмина 18 реализованных трёхочковых за 10 проведённых матчей НБА в составе «Бруклина», что является новым рекордом среди новичков франшизы.

Прежним рекордным показателем для новичка «Нетс» на таком же стартовом отрезке были 15 реализованных трёхочковых в 10 матчах сезона-2014/2015 в исполнении Бояна Богдановича.

Общая статика Егора Дёмина в матче с «Торонто» составила 16 очков, четыре подбора и пять результативных передач. При игровом времени 27.31 Егор реализовал 5 из 11 бросков с игры (4 из 8 трёхочковых) и 2 из 2 штрафных, дважды сфолил, совершил одну потерю, оформил один перехват и один блок-шот. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «-4».

