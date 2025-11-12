Единая лига: расписание матчей на 12 ноября

В среду, 12 ноября, в Единой лиге ВТБ пройдут три матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Единая лига. Расписание на 12 ноября:

18:00 мск — «Автодор» — «Пари Нижний Новгород»;

19:30 мск — «Зенит» — МБА-МАИ;

20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма».

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, у которого девять побед при одном поражении. Второе место занимает казанский УНИКС (восемь побед и одно поражение). Топ-3 замыкает московская МБА-МАИ (шесть побед и три поражения).

