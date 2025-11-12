В среду, 12 ноября, в Евролиге состоится очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Болельщиков ждут три интересных противостояния. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Евролига. Расписание матчей на 12 ноября:

22:15 мск — «Олимпиакос» — «Жальгирис»;

22:30 мск — «Олимпия» — АСВЕЛ;

22:30 мск — «Бавария» — «Барселона».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Хапоэль», на счету которого восемь побед при двух поражениях. Вторую строчку занимает «Жальгирис» с показателем семь побед и два поражения. Топ-3 замыкает «Црвена Звезда» (семь побед и три поражения).

