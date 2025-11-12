Результаты игрового дня НБА 12 ноября

В ночь с 11 на 12 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного сезона-2025/2026. В общей сложности состоялось шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами всех завершившихся встреч.

НБА. Результаты матчей 12 ноября:

«Нью-Йорк Никс» — «Мемфис Гриззлиз» — 133:120;

«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 109:119;

«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс» — 102:100;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 126:102;

«Юта Джаз» — «Индиана Пэйсерс» — 152:128;

«Сакраменто Кингз» — «Денвер Наггетс» — 108:122.

Главные спортивные новости дня: