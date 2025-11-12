Результаты игрового дня НБА 12 ноября
Поделиться
В ночь с 11 на 12 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного сезона-2025/2026. В общей сложности состоялось шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами всех завершившихся встреч.
НБА. Результаты матчей 12 ноября:
«Нью-Йорк Никс» — «Мемфис Гриззлиз» — 133:120;
«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 109:119;
«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс» — 102:100;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 126:102;
«Юта Джаз» — «Индиана Пэйсерс» — 152:128;
«Сакраменто Кингз» — «Денвер Наггетс» — 108:122.
НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
133 : 120
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Бриджес - 22, Таунс - 21, Ануноби - 16, Кларксон - 13, Шамет - 10, Макбрайд - 9, Харт - 8, Ябуселе - 2, Дадье, Колек, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 19, Джексон - 19, Уэллс - 18, Морант - 16, Уильямс Мл. - 14, Кауард - 11, Спенсер - 11, Ландейл - 8, Колдуэлл-Поуп - 4, Холл, Проспер, Джексон, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 21, Клэкстон - 21, Клауни - 18, Дёмин - 16, Мэнн - 9, Уилсон - 9, Пауэлл - 6, Этьенн - 3, Уильямс - 2, Вульф - 2, Сараф - 2, Мартин
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 25, Куикли - 24, Барнс - 15, Барретт - 13, Пёлтль - 12, Мюррей-Бойлс - 9, Дик - 6, Уолтер - 6, Шид - 6, Баттл - 3, Могбо, Темпл
НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
102 : 100
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Эдвардс - 22, Макси - 21, Гримс - 18, Драммонд - 14, Убре - 12, Уотфорд - 7, Эджкомб - 6, Бона - 2, Лоури, Маккейн, Гордон, Уокер
Бостон Селтикс: Браун - 24, Уайт - 18, Саймонс - 17, Гарза - 9, Уолш - 8, Кета - 8, Притчард - 5, Гонсалес - 5, Майнотт - 3, Хозер - 3, Харпер Мл., Тиллман, Шейерман, Буше
НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
126 : 102
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Холмгрен - 23, Джо - 18, Митчелл - 17, Уильямс - 12, Карузо - 8, Хартенштайн - 8, Дженг - 5, Барнхайзер - 4, Уоллес - 3, Янгблад
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 13, Батлер - 12, Спенсер - 12, Карри - 11, Подзиемски - 10, Муди - 10, Ричард - 9, Пост - 6, Джексон-Дэвис - 6, Хилд - 4, Сантос - 4, Грин - 3, Пэйтон II - 2
НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
152 : 128
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Юта Джаз: Маркканен - 35, Михайлюк - 20, Бэйли - 20, Филиповски - 16, Сенсабо - 16, Кольер - 14, Нуркич - 11, Джордж - 10, Клейтон - 8, Уильямс - 2, Харклесс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 27, Нембард - 25, Несмит - 17, Макконнелл - 12, Джексон - 12, Уокер - 11, Брэдли - 8, Робинсон-Эрл - 6, Шиппард - 4, Хафф - 3, Моррис - 2, Мартин - 1, Питер, Деннис
НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
108 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Сабонис - 19, Юбэнкс - 19, Дерозан - 18, Уэстбрук - 14, Монк - 12, Лавин - 12, Ачиува - 6, Клиффорд - 5, Эллис - 3, Макдермотт, Шрёдер, Шарич, Рейно
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Маррей - 23, Гордон - 17, Браун - 14, Браун - 12, Валанчюнас - 10, Хардуэй-младший - 6, Джонсон - 5, Строутер, Тайсон, Уотсон, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Материалы по теме
Главные спортивные новости дня:
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:19
-
09:05
-
08:54
-
08:30
-
07:57
-
07:33
-
07:00
-
06:32
-
06:20
-
06:07
-
04:45
-
02:50
-
02:00
-
01:30
-
01:11
-
01:06
-
00:53
-
00:45
-
00:39
-
00:32
-
00:22
-
00:05
- 11 ноября 2025
-
23:10
-
22:25
-
22:24
-
22:19
-
22:15
-
21:16
-
20:50
-
20:36
-
19:30