Расписание матчей Еврокубка на 12 ноября

Сегодня, 12 ноября, состоится игровой день 7-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. Болельщики в общей сложности смогут посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Расписание матчей на 12 ноября (время — московское):

20:00. «У-БТ» — «Манреза»;

20:00. «Бешикташ» — «Тренто»;

20:30. «Цедевита-Олимпия» — «Умана Рейер»;

20:45. «Лиеткабелис» — «Тюрк Телеком»;

21:00. «Хемниц 99» — «Будучность»;

22:30. «Лондон Лайонс» — «Паниониос».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.

