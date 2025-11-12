Расписание матчей Еврокубка на 12 ноября

Скидки
Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
22:30 Мск
Расписание матчей баскетбольного Еврокубка — 2025/2026 на 12 ноября

Комментарии

Сегодня, 12 ноября, состоится игровой день 7-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. Болельщики в общей сложности смогут посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Расписание матчей на 12 ноября (время — московское):

20:00. «У-БТ» — «Манреза»;
20:00. «Бешикташ» — «Тренто»;
20:30. «Цедевита-Олимпия» — «Умана Рейер»;
20:45. «Лиеткабелис» — «Тюрк Телеком»;
21:00. «Хемниц 99» — «Будучность»;
22:30. «Лондон Лайонс» — «Паниониос».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанским коллективом «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Еврокубок: результаты матчей 11 ноября

Главные новости дня:

