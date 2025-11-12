Андрей Кириленко: «Бруклин» в процессе полной перестройки — хороший шанс для Дёмина

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил перспективы разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в НБА. По словам Кириленко, нынешнее состояние клуба открывает перед молодым россиянином отличные возможности для роста и развития.

«Бруклин» действительно не в лучшем состоянии. Но команда молодая, и её курс понятен — «Бруклин» находится в процессе полной перестройки. Для Егора Дёмина это отличная возможность себя показать, что он и делает. При том, что он достаточно молодой баскетболист, это его первый опыт игры в НБА. На его месте я бы просто не обращал внимания на это — потихонечку работать, работать и работать. У Егора впереди очень большое будущее. Есть хорошие шансы в команде, которая пока лишь в процессе становления.

В не самой лучшей игре «Бруклина» я вижу больше плюсов, чем минусов для Дёмина. Например, взять «Оклахому», которая выигрывала чемпионат — такому молодому игроку, как Егор, просто не найдётся шанса. А здесь у тренера есть возможность рисковать и ставить молодых игроков — в этом большой плюс. Всё-таки НБА — это лига игр, а не тренировок. Когда ты получаешь этот мировой опыт пять дней в неделю, это очень круто, набиваешь себе руку», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

