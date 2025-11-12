«Хотим от Дёмина 30 очков!» Вяльцев — о выступлении российского баскетболиста в НБА

Чемпион Единой лиги ВТБ в составе «Зенита» Егор Вяльцев оценил выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119). Дёмин провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 16 очков (5 из 11 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), пять результативных передач и четыре подбора.

«Ждём ещё лучшей игры от Дёмина. 16 очков в одной игре — это здорово, мы все очень рады, но мы хотим от него 30 очков! Хочу сказать Егору, что он большой молодец, пусть продолжает, не останавливается на достигнутом. Это не предел мечтаний. Он может гораздо больше и лучше, он сам это знает. Мы ждём от него классной игры в течение всего сезона, чтобы на регулярной основе происходили такие игры и ещё лучше, а не в отдельных матчах.

Конечно, следим, переживаем и болеем за него. При любых обстоятельствах плохо, когда твоя команда проигрывает, а ты показываешь неплохую игру. Ценность теряется, но это НБА, матчей ещё будет достаточно. Думаю, его команда ещё исправит положение дел. Не стоит из этого делать проблему», — сказал Вяльцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Главные новости дня: