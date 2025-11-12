Скидки
Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Хотим от Дёмина 30 очков!» Вяльцев — о выступлении российского баскетболиста в НБА

«Хотим от Дёмина 30 очков!» Вяльцев — о выступлении российского баскетболиста в НБА
Аудио-версия:
Чемпион Единой лиги ВТБ в составе «Зенита» Егор Вяльцев оценил выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119). Дёмин провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 16 очков (5 из 11 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), пять результативных передач и четыре подбора.

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 21, Клэкстон - 21, Клауни - 18, Дёмин - 16, Мэнн - 9, Уилсон - 9, Пауэлл - 6, Этьенн - 3, Уильямс - 2, Вульф - 2, Сараф - 2, Мартин
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 25, Куикли - 24, Барнс - 15, Барретт - 13, Пёлтль - 12, Мюррей-Бойлс - 9, Дик - 6, Уолтер - 6, Шид - 6, Баттл - 3, Могбо, Темпл

«Ждём ещё лучшей игры от Дёмина. 16 очков в одной игре — это здорово, мы все очень рады, но мы хотим от него 30 очков! Хочу сказать Егору, что он большой молодец, пусть продолжает, не останавливается на достигнутом. Это не предел мечтаний. Он может гораздо больше и лучше, он сам это знает. Мы ждём от него классной игры в течение всего сезона, чтобы на регулярной основе происходили такие игры и ещё лучше, а не в отдельных матчах.

Конечно, следим, переживаем и болеем за него. При любых обстоятельствах плохо, когда твоя команда проигрывает, а ты показываешь неплохую игру. Ценность теряется, но это НБА, матчей ещё будет достаточно. Думаю, его команда ещё исправит положение дел. Не стоит из этого делать проблему», — сказал Вяльцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Лучший матч Егора Дёмина в НБА! И к нему в придачу — два рекорда
Лучший матч Егора Дёмина в НБА! И к нему в придачу — два рекорда

