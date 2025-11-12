Скидки
Олимпия Милан — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Отец Егора Дёмина отреагировал на личный рекорд результативности сына в НБА

Владимир Дёмин, отец российского баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, оценил выступление сына в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119).

НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 21, Клэкстон - 21, Клауни - 18, Дёмин - 16, Мэнн - 9, Уилсон - 9, Пауэлл - 6, Этьенн - 3, Уильямс - 2, Вульф - 2, Сараф - 2, Мартин
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 25, Куикли - 24, Барнс - 15, Барретт - 13, Пёлтль - 12, Мюррей-Бойлс - 9, Дик - 6, Уолтер - 6, Шид - 6, Баттл - 3, Могбо, Темпл

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 16 очков (5 из 11 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), пять результативных передач и четыре подбора. Отметим, что 16 набранных очков стали личным рекордом Егора по результативности в НБА.

«Отличная игра, с хорошей агрессией и инициативой в атаке. Выход в стартовой пятёрке придаёт больше ответственности, и это идёт на пользу Егору и команде. Он изучает лигу и позволяет в каждой игре что-то новое для себя, контролируя степень риска.

Но для меня остаётся интригой, как поменяется игра команды и роль Егора с возвращением Кэмерона Томаса», — сказал Дёмин старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Главные новости дня:

