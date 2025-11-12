Егор Дёмин высказался после личного рекорда по результативности в НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о своём выступлении в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119). Российский спортсмен провёл на паркете в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 16 очков (5 из 11 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), пять результативных передач и четыре подбора.

«Всё приходит с игровым опытом. Большая часть моего перехода на этот уровень заключается в том, чтобы привыкнуть к новым ситуациям на пик-н-ролле, к физической игре, разным схемам защиты… К прессингу на мяче», – приводит слова Дёмина New York Post.

