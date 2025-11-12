Егор Дёмин высказался после личного рекорда по результативности в НБА
Поделиться
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о своём выступлении в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119). Российский спортсмен провёл на паркете в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 16 очков (5 из 11 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), пять результативных передач и четыре подбора.
НБА — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 21, Клэкстон - 21, Клауни - 18, Дёмин - 16, Мэнн - 9, Уилсон - 9, Пауэлл - 6, Этьенн - 3, Уильямс - 2, Вульф - 2, Сараф - 2, Мартин
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 25, Куикли - 24, Барнс - 15, Барретт - 13, Пёлтль - 12, Мюррей-Бойлс - 9, Дик - 6, Уолтер - 6, Шид - 6, Баттл - 3, Могбо, Темпл
«Всё приходит с игровым опытом. Большая часть моего перехода на этот уровень заключается в том, чтобы привыкнуть к новым ситуациям на пик-н-ролле, к физической игре, разным схемам защиты… К прессингу на мяче», – приводит слова Дёмина New York Post.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
12:34
-
12:11
-
11:30
-
11:07
-
10:58
-
10:36
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:19
-
09:05
-
08:54
-
08:30
-
07:57
-
07:33
-
07:00
-
06:32
-
06:20
-
06:07
-
04:45
-
02:50
-
02:00
-
01:30
-
01:11
-
01:06
-
00:53
-
00:45
-
00:39
-
00:32
-
00:22
-
00:05